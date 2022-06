SaiPa rysäytti: haaviin MM-kisamies ja kaksi pohjoisamerikkalaishyökkääjää

Slovakialainen Pospisil, 26, ja kanadalainen Descheneau, 27, ovat solmineet SaiPan kanssa yhden kauden kattavan sopimuksen, ja yhdysvaltalaisen Fitzgeraldin, 25, kontrahti on 1+1-vuotinen.

Pospisil siirtyi viime kaudella joulukuussa Lukosta Sveitsin HC Davosiin. Hän pelasi myös Slovakian olympia- ja MM-kisajoukkueissa – Pekingistä tuli olympiapronssia.

Pospisil on SaiPan päävalmentaja Pekka Virralle tuttu pelaaja aiemmilta vuosilta Lukosta. Toissa kaudella he olivat voittamassa raumalaisseurassa Suomen mestaruutta.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkasen mukaan Pospisililla on ominaisuudet nousta SaiPan kulttipelaajaksi.

– Kristianilla on ehkä ihan viimeinen steppi vielä ottamatta tasaisuudessa, että hän pystyy olemaan johtava pelaaja illasta toiseen, mutta hänellä on ominaisuuksia joita on vain harvalla pelaajalla tässä Liigassa. "Kiko" pystyy tekemään todella näyttäviä maaleja, hän on äärimmäisen kova taklaamaan, fyysinen, iso, kaikki huippupelaajan elementit, Markkanen kertoo tiedotteessa.

Descheneau TPS:stä, Fitzgerald NCAA:sta

Descheneau saapuu SaiPaan Turun Palloseurasta hopeamitalistina. Yhdysvaltalainen siirtyi TPS:ään kesken viime kauden ruotsalaisesta Malmöstä.

Kaudella 2020–2021 Descheneau teki SHL:n runkosarjassa Brynäsin kauden parhaat tehopisteet 10+22=32. St. Louis Bluesin viidennen kierroksen NHL-varaus vuodelta 2014 on urallaan pelannut myös Saksan DEL-liigassa ja Sveitsissä.

Markkanen kertoo, että Decheneaulla on keskushyökkääjän tyylisiä pelintekijätaitoja laitahyökkääjänä.

– Peliä tekevä laituri. Omaa myös hyvän irtiottokyvyn. Ennen kaikkea kiekollinen laituri jolla on hyvät syöttötaidot ja ylivoimapeliosaamista. Jaedon on motivoitunut näyttämään olevansa sen tasoinen pelaaja, mitä on Euroopassa jo parhaimmillaan ollut.

Ensimmäisen kautensa ammattilaisena aloittava Fitzgerald on puolestaan pelannut viimeiset viisi kautta NCAA-yliopistosarjaa St. Cloudin yliopistojoukkueessa. Hän pelasi kuluneella kaudella myös seitsemän ottelua ECHL:n Etelä-Carolinan Stingrays-joukkueessa.

Fitzgerald pelaa Markkasen mukaan perinteistä keskushyökkääjäpeliä.