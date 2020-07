Saimaannorppakuutti kuoli muikkuverkkoihin – kesän ensimmäinen verkkokuolema Saimaalla

Saimaan verkkokalastusrajoitukset päättyivät 30. kesäkuuta. Huhtikuun puolestavälistä alkavat rajoitukset on asetettu suojelemaan kuutteja.

Muikkuverkoilla on kuitenkin sallittua kalastaa ympäri vuoden.

Kuolleiden saimaannorppien määrän on arvioitu olevan todellisuudessa lähes kolme kertaa havaittua suurempi, sillä vain osa kuolleista saimaannorpista tulee tietoon.

Metsähallituksen mukaan saimaannorppia on noin 400 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on 155–220 norppaa. Viime vuosina on syntynyt yli 80 poikasta vuosittain.