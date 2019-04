Saimaan kanavan ratasilta osittain avattu liikenteelle – suljettiin iltapäivällä korjauksia varten

– Radan liikuntalaitteessa on erikoista liikettä. Nyt puhutaan muutaman millin liikkeistä, tarkentaa Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Tarkastusten ja seurannan aikana sillan nopeusrajoitus on asetettu 10 kilometriin tunnissa.

Suljettu silta on vanha kanavasilta, joka alkaa olla elinkaarensa lopussa. Korvaavaa siltaa rakennetaan parhaillaan ja uuden sillan on määrä valmistua ensi vuoden lokakuussa. Vanhalla sillalla on ollut jo parin vuoden ajan normaalia alhaisempi nopeusrajoitus.