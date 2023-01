Sähköyhtiöt ryöpyttävät hallituksen esitystä takautuvasta sähkötuesta – mittavat kulut asiakkaiden maksettavaksi

Pienten energiayhtiöiden järjestö Paikallisvoima huomauttaa, että hallitus on pannut toimeen jo kolme erilaista sähkötukea, kun käyttöön on tullut arvonlisäveron alennus, kotitalousvähennykseen liittyvä sähkövähennys ja pienituloisten sähkötuki.

Hurme toteaa, että esitetty tukimalli on kovin monimutkainen, kun muissa maissa on päädytty huomattavasti yksinkertaisempiin malleihin. Lisäksi on kyseenalaista, voidaanko julkista hallintotehtävää määrätä sähköyhtiöiden hoidattavaksi, hän huomauttaa.

Hinnoittelupaine kasvaa

Tuen on määrä tulla maksuun myöhemmin keväällä hyvittämään tammi-huhtikuun ajaksi ennakoitua korkeita hintoja. Kuluttajan ei tarvitse hakea tukea erikseen, vaan se maksettaisiin automaattisesti hyvityksenä sähkölaskussa. Valtio maksaisi sähköyhtiöille korvauksen jälkeenpäin, ja tarkoitukseen on alustavasti varattu 400 miljoonaa euroa.

Kertakorvaus perustuu marraskuun ja joulukuun kulutukseen, ottaen huomioon marras-tammikuun sähkön hinta. Sitä ei makseta, jos sähkön hinta on ollut alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Omavastuu on 90 euroa, ja hyvitystä maksettaisiin puolet rajan ylittävältä osalta. Tukikatto on 700 euroa kuukautta kohti, ja sähkönsiirtoa koskevat maksut on rajattu tuen ulkopuolelle.