Suomen Pankin Olli Rehn MTV:lle: Liian laajat energiatuet pahentavat inflaatiota

– Tässä tilanteessa varsinkin energiakriisistä eniten kärsiville on suunnattava tukea, mitä Suomessa on pääosin tehty. Toimeentulotuki on yksi keskeinen osa tukea. Se on yksi tuen muoto. Kovin levään tai laveaan malliin ei ole varaa ja se myös ruokkisi pidemmän päälle inflaatiota, Rehn totesi MTV:n Uutisextrassa.