Sähköyhtiö katkaisi 80-vuotiaan sairaan vanhuksen kotoa sähköt – sitten alkoi pallottelu: "Tapahtunut ei ollut meidän aiheuttama"

– Mummo on meillä aina yökylässä maanantaista torstaihin, koska hän on dementoitumassa, Pihkasalo-Tienhaara kertoo MTV Uutisille.

Pompottelua Elenian, Helenin ja Vattenfallin välillä

– Mummo on myös puoliksi sokea. Mietin, että onko jäänyt joku lasku maksamatta. Soitin Elenialle josta sanottiin, että Helen on pyytänyt sähkönkatkaisua. En ollut siihen mennessä ikinä kuullutkaan Helenistä.

– Siinä meni oma aikansa, kunnes minulle soitettiin, että kyllä näin on, että väärältä ihmiseltä on sähköt laitettu poikki. Kysyin, miten se voi olla edes mahdollista?

Reklamaatio ei mennyt läpi

– Keskiviikkona iltapäivällä soitin Helenille, josta vastasi tämä hyvin ystävällinen asiakaspalvelija. Hän kertoi, että heille on sattunut tämmöinen virhe. Heidän olisi pitänyt jo syksyllä tehdä jotain, koska heillä oli informaatiota siitä, että tässä osoitteessa ei asu se henkilö, ketä he karhuavat.

– Kohteeseen on toinen henkilö tehnyt oman sopimuksen. Emme valitettavasti ole olleet tietoisia, että sopimus on virheellisessä kohteessa ennen kuin kohteesta on ikävästi katkenneet sähköt. On harmillista, että asian selvittämiseen kului ylimääräistä aikaa. Tässä tapauksessa emme ole velvollisia korvaamaan tapahtuneen aiheuttamia kuluja, koska tapahtunut ei ollut meidän aiheuttama emmekä olleet virheellisestä sopimuksesta tietoisia.