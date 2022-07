Energiakriisi ajaa myös sähkönmyyjiä vaikeuksiin: "Katastrofin aineksia ilmassa", sanoo toimintansa lopettava Lumo Energia

"Tilanne on haastava"

Suomessa on noin 70 sähkönmyyntiyhtiötä, joista alle kymmenen on yhtiöitä, joilla ei ole omaa tuotantoa, eikä lainkaan yhteyksiä sähköntuotantoon tai verkkoyhtiöihin, kertoo Energiaviraston markkinat-ryhmän johtaja Antti Paananen.

– Tietenkään se ei ole täysin poissuljettua, koska nykyinen tilanne on haastava, ja epävarmuutta on paljon. Meillä ei ole kuitenkaan ole energiavirastossa tietoa siitä, mikä on kunkin myyjän taloudellien tilanne, ja miten he ovat onnistuneet suojautumaan riskejä vastaan.