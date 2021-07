Sähköpotkulaudat kuumentavat tunteita suurkaupungeissa maailmalla – joesta löytyi 500 lautaa Kölnissä, Madridissa rikkeistä jopa 200 euron sakot

Potkulaudoille parkki San Diegossa

Detroitilaisten lääkäreiden tutkimuksen mukaan raportoiduista onnettomuuksista 28 prosenttia on päähän ja niskaan kohdistuvia vammoja. Asiasta uutisoi Daily Mail. Tyypillisesti onnettomuudet aiheuttavat aivovaurioita, haavoja, aivotärähdyksiä ja murtumia.

Santamonicalainen henkilövahinkoihin erikoistunut asianajaja Catherine Lerer on jutellut noin 400 sähköpotkulaudan takia onnettomuuteen joutuneen kanssa. Hän keskusteli niin potkulautojen alle jääneiden jalankulkijoiden kuin potkulautailijoiden kanssa.

Lener uskoo, että sähköpotkulaudat ovat polkupyöriä alttiimpia aiheuttamaan onnettomuuksia ja että polkupyöriä pienemmillä pyörillä varustetuilla sähköpotkulaudoilla on vaikeampi pysyä tasapainossa.

USA:ssa sähköpotkulaudoilla saa ajaa korkeintaan 15 mailin tuntinopeudella eli reilut 24 kilometriä tunnissa. Laudoilla saa ajaa teillä, joiden nopeusrajoitus on reilut 40 kilometriä tunnissa, mutta sähköpotkulaudoilla saa silti ajaa vain 25 kilometrin tuntivauhtia.

The San Diego Union-Tribune uutisoi, että San Diegossa viranomaiset ovat saaneet kesän aikana lähes 15 000 valitusta heitteille jätetyistä sähköpotkulaudoista.

San Diego on huhtikuusta lähtien varannut sähköpotkulaudoille omat parkkipaikat. Käyttäjää sakotetaan, jos hän ei parkkeeraa potkulautaa oikealle paikalle.

Hellevi Mauno, New York

Saksassa pohditaan: Käänne vai kurimus

Saksan suurissa kaupungeissa ei voi välttyä näkemästä onnettomuuksia, joissa sähköpotkulautailija on osallisena.

Saksassa on käyty jo pitkään kiivasta keskustelua sähköpotkulautojen pysäköimisestä, nopeusrajoituksista ja promillerajoista. Laudoilla saa ajaa kaupungissa 20 kilometrin tuntivauhtia.

Taustalla oli riita pysäköinnistä. Juuri Kölnissä joissain kaupunginosissa on keskustelu jopa totaalikielloista, koska onnettomuuksia ja pysäköintisotkuja on liikaa.

Vuokralaudat kokeilussa Englannissa

Viime syksystä lähtien Englannissa yli 50 paikkakunnalla on käynnistetty kokeiluja, joissa sähköpotkulautoja on yleisön vuokrattavissa. Reilu viikko sitten kokeilu alkoi Lontoossa, jossa sähköpotkulautoja on tarjolla alkuun kahdeksassa Suur-Lontoon 32 kunnasta.