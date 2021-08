Ikärajoituksia ja maksiminopeuksia – näin Euroopan suuret kaupungit rajoittavat sähköpotkulautojen käyttöä

Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu yöaikaan ja usein alkoholi on osallisena. Sähköpotkulautayhtiöt ovat pyrkineet estämään onnettomuuksia rajoittamalla muun muassa nopeuksia yöaikaan.

Listasimme, millaisia sääntöjä ja rajoituksia sähköpotkulaudoille on asetettu muissa Euroopan kaupungeissa.

Kööpenhamina

Vuokrattavat laudat poistettiin käytöstä sillä aikaa, kun kaupunki sopi pelisäännöistä ja teki kilpailutuksen. Kilpailutus on nyt ohi ja laudat palaavat takaisin katukuvaan tänä vuonna.

Yleisesti ottaen Tanskassa potkulautakuskin täytyy olla täytyy olla 18-vuotias. Sitä nuoremmilla tulee olla huoltajan lupa ajoneuvon käyttöön. Poliisi on myös sakottanut humalassa potkulaudalla ajavia. Promilleraja kaupungissa on 0,5.

Pariisi

Pariisissa sattui tänä kesänä kuolemantapaus, kun kolmikymppinen nainen kuoli sähköpotkulaudan törmättyä häneen. Tämän jälkeen varapormestari on edellyttänyt sähköpotkulautayhtiöitä rajoittamaan nopeutta 10 kilometriin tunnissa vilkkailla alueilla.

Pariisi on jopa uhannut kieltää sähköpotkulaudat kokonaan, jos turvallisuusriskeihin ei puututa riittävästi.

Lontoo

Myös Lontoossa on kokeiltu niin sanottuja hitaan ajon alueita. Muuten potkulautojen nopeusrajoitus on 25 kilometriä tunnissa, mutta kokeilun myötä jalankulkijoita vilisevillä alueilla nopeus on rajoitettu 13 kilometriin tunnissa.