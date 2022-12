Sähkön hinnassa tapahtui huomattava muutos – nämä asiat määrittelevät laskusi suuruutta lähiaikoina

– Tässä näkyy nyt ennen muuta sään vaikutus. Sää on yhtäältä lämpimämpää, jolloin sähkön kulutus pienenee, mutta toisaalta nyt tuulee enemmän, mikä vahvistaa tuulivoimatuotantoa ja painaa hintaa, Holtz sanoo.

Lämmennyt sää laskenut kulutusta

Nyt lämmennyt sää on esimerkiksi Ruotsissa pudottanut sähkönkulutusta viime viikon pakkaspäiviltä.

– Ruotsin sähkönkulutuksen ja muiden Pohjoismaiden välillä on myös jonkin verran korrelaatiota, koska kun Ruotsissa on kylmää, niin usein on myös Suomessa ja Norjassa, Holtz tähdentää.