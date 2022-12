Sanna Marin Ylellä: Uudet sähkötuet pyritään rahoittamaan ilman lisävelkaa

Tarkoituksena on, ettei valtio joudu ottamaan lisää velkaa uusien sähkötukien toteuttamiseksi, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi maanantaina Ylen A-studiossa.

– Kyllä me toivomme ja lähdemme siitä, että korvaukset olisi katettavissa näillä tulolähteillä. On myös rehellisesti todettava, että tähän liittyy epävarmuutta, Marin sanoi.

Hintakatto jatkovalmistelussa, eduskuntaan alkuvuonna

Pääministeripuolue SDP:n viime viikolla keskusteluun nostama sähkön hintakatto ei Marinin mukaan edennyt juuri nyt, koska siihen tarvitaan lisää valmisteluaikaa. Hintakatto on pääministerin mukaan tällä hetkellä jatkovalmistelussa.

Se on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn alkuvuoden aikana. Optimistisin arvio on Marinin mukaan se, että malli saataisiin eduskuntaan jo tammikuun lopussa. Todennäköisempää kuitenkin on, että asiaa päästään käsittelemään eduskunnassa vasta helmikuussa.