Sähköautojen toimintamatka saavuttamassa huippunsa? Osa valmistajista keskittyy jo ihan muihin juttuihin

Green Car Reportsin mukaan kehittelyssä on esimerkiksi niobiumoksidianodi-pohjaista tekniikkaa, joka lyhentää latausaikaa. Toinen, yhdysvaltalaisen Our Next Energy -startupin kehittelemä tekniikka on sekoittaa sähköauton ajoakuston kuorten sisään kahta tai useampaa akkukemiatekniikkaa. Suomessa valmistettava Lightyear 0 puolestaan luottaa aurinkopaneelien lataustehoon latauspisteellä käyntiä vähentävänä ja toimintamatkaa lisäävänä tekniikkana.