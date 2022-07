Nestor Kello on ajanut sähkötaksia Lapissa jo yli kolme vuotta – "Hankaluuksia tulee siinä vaiheessa, kun..."

Takseja välittävän 02 Taksin mukaan taksiyhtiö Menevällä on tällä hetkellä Lapissakin kymmenen sähkötaksia. Yhtiön kuljettaja Nestor Kello kertoo 02 Taksin tiedotteessa, että sähkötaksit sopivat hyvin myös taksikäyttöön. Kello tietää, mistä puhuu, sillä hän on ajanut Rovaniemellä sähkötaksia jo yli kolme vuotta.

Latausmahdollisuuksissa parannusta

"Hankaluuksia tulee siinä vaiheessa, kun..."

Usealla autovalmistajalla on noin 500 kilometrin toimintamatkaan yltäviä sähköautoja. Kellon kokemusten mukaan tällaisen auton todellinen toimintamatka on kesällä noin 400 ja talvella noin 300 kilometriä.

– Jos on kova vastatuuli, auto käyttää enemmän energiaa. Jos taas on myötätuuli, saattaa olla pienempi kulutus. Kun on loskakeli ja paljon lunta, niin silloinkin on kulutus korkeampi kuin kesällä.