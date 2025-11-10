Hollantilainen seitsenottelija Anouk Vetter on ilmottanut lopettavansa uransa huippu-urheilussa.

Vetter, 32, ei kisannut päättyneellä yleisurheilukaudella Tokion MM-kisoissa. Hänen viimeinen kisansa seitsenottelussa päättyi keskeytykseen Pariisin olympialaisissa 2024.

Tällä kaudella Vetter osallistui vain kolmesti keihäskisaan, jossa voitti Alankomaiden mestaruuden tuloksella 55,96.

Vetter ilmoitti lopettamisesta Instagram-tilillään. Hän kertoi NOS-kanavan haastattelussa väsyneensä kamppailuihin loukkaantumisten kanssa.

– Jaksaakseen loukkaantumisia pitäisi pysyä uskomattoman päättäväisenä. Kipinää ei vain enää ole, Vetter kertoi.

Vette saavutti seitsenottelussa Euroopan mestaruuden Amsterdamin kotikisoissa vuonna 2016. Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Eugenen MM-kisoissa 2022 hänen kaulaansa ripustettiin hopeinen mitali. Hän on pituushypyn nelinkertainen ja keihäänheiton kaksinkertainen Hollannin mestari.

Ennätyspisteensä 6 867 Vetter teki juuri Eugenen MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Tuloksella hän on seitsenottelussa kaikkien aikojen tilastossa 13. sijalla.