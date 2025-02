Jättitempun tehneellä suomalaishuipulla karu kohtalo – jämäurheilija vei kisapaikan: "Harmittaa"

Viime viikolla huipputuloksen ponnistanut pituushyppääjä Jessica Kähärä jäi ulos EM-hallikisoista karulla tavalla. Kähärä myöntää tilanteen harmittavan.

Kähärä hyppäsi viime lauantaina Kuortaneella Suomen mestariksi tuloksella 668. Tuloksellaan Kähärä paransi ennätystään 16 sentillä ja nousi Suomen kaikkien aikojen kakkoseksi sisäradoilla. Ulkoratojen tulokset mukaan lukien Kähärä nousi Suomen kaikkien aikojen listalla sijalle neljä.

Hallikauden Euroopan tilastossa Kähärä sijoittuu tuloksellaan kahdeksanneksi.

Mainiosta hypystään huolimatta Kähärää ei nähdä Alankomaiden Apeldoornissa ensi viikolla käytävissä EM-hallikisoissa.

Kisaan kelpuutetaan rankingjärjestelmän mukaan 18 parasta urheilijaa, ja suomalainen olisi juuri 18. sijalla. Rankingpisteitä on voinut kerätä vuoden ajan helmikuun 23. päivään saakka.

Edelle kiilasi kuitenkin vielä yksi urheilija.

Kähärän kohtaloksi koitui tällä kaudella tuloksen 588 hypännyt Armenian Yana Sargsyan, joka sai kisapaikan universality place -kiintiöstä. Kiintiön tarkoituksena on mahdollistaa urheilijoiden pääsy kisoihin maista, joista ei muuten löydy karsintajärjestelmän läpäiseviä urheilijoita. Sargsyanin ennätys on 619 vuodelta 2021.

Kähärä sai tietää kohtalostaan alkuviikosta, kun rankingin aikaikkuna sulkeutui. Kähärän rankingsijoitus ei ollut riittämässä kisoihin, mutta poisjääntien ansiosta hän nousi rankingissa ylöspäin. Lopulta kisapaikka jäi saamatta juuri Sargsyanin valinnan vuoksi.

Kähärä suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti.

– Toisaalta ihan hienoa, että he pääsevät kisoihin, mutta kyllähän se fakta on, että siitä se lopulta jäi kiinni, Kähärä sanoo MTV Urheilulle.

– Mutta ei sille voi mitään. On jatkossa hypättävä pidemmälle.

Kähärä sanoo, etteivät EM-kisat olleet hänellä varsinaisesti tähtäimessä hallikauteen lähdettäessä. Siitä huolimatta tilanne harmittaa.

– Oli se tietyllä tavalla tavoitteena, mutta mulla tuli uudet valmennuskuviot syksyllä, niin en hirveästi asettanut hallikaudelle tavoitteita. Sellainen hyvä välisteppi kesää kohti, että näkee, miten on toiminut, syksyllä Johan Meriluodon valmennukseen siirtynyt Kähärä sanoo.

– Kuortaneella tulikin sitten ihan hyvä tulos. Toki sen puolesta vähän harmittaa, että tiedän olevani hyvässä kunnossa.

Kähärän hallikausi saattaa kuitenkin jatkua vielä MM-kilpailuissa Kiinan Nanjingissa. MM-hallien karsintajärjestelmä poikkeaa EM-hallikisoista siinä, että Nanjingiin karsitaan hallikauden parhaalla tuloksella.

Kähärä on Kuortaneen tuloksellaan 668 rankingissa sijalla 13, kun kisoihin otetaan 16 pituushyppääjää.

– Toivotavasti pääsisin vielä MM-halleihin. Vikassa kisassa tuli noin iso ennätysparannus. Tuntuu, että jäisi hallikausi kesken, Kähärä tuumii.

Kähärä tuntee, että vielä pidempi hyppy voisi olla tuloillaan.

– Kuortaneen hyppy oli sellainen perushyvä hyppy, mutta juoksu ei tullut mitenkään parhaiten. Uskon, että vielä olisi mahkuja.

Joka tapauksessa hallikaudesta jää hyvä maku.

– On oikeita asioita tehty ja olen pysynyt nyt ehjänä. Syksy on päästy hyvin treenaamaan niin se on aina hyvä juttu ja se monesti takaa parempia tuloksia.