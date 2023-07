Saga Vanninen tarrasi kultamitaliin – otti niskalenkin vastustajasta

Vannisella oli isoja vaikeuksia saada askel osumaan kohdalleen, eikä yksikään hyppy lähtenyt lankulta. Suosikin ensimmäinen ponkaisu kantoi lukemiin 602, joka jäi Vannisen parhaaksi. Suomalaisen ennätys on 643, jonka hän ponkaisi Götzisin ottelussa toukokuussa.

Taistelu kultamitalista käy siis loppuun asti kiivaana. Lajeja on jäljellä vielä kaksi ja Vanninen on ennusteissa hieman edellä hollantilaista.

Keihäänheitossa kaksikon kauden parhaat ovat lähes identtiset – Vanninen on kiskaissut tuloksen 42,53 ja Dokter lukemiin 43,18. Vannisen ennätys sen sijaan on peräti 49,22, joten suomalaisella on hyvät mahdollisuudet repiä ratkaiseva ero kanssakilpailijaan jo keihäspaikalla.