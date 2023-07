Saga Vanninen tiukassa kultamitalitaistossa – yli 30 vuoden takainen Suomen ennätys vaarassa

Päivän päätöslajin ykkönen oli kuitenkin Vannisen kovin kilpakumppani Hollannin Sofie Dokter, joka alitti ainoana 24 sekunnin rajan (23,92). Dokter johtaa kisaa ensimmäisen neljän lajin jälkeen pistein 3839 ja Vanninen on toisena 13 pistettä perässä (3826). Itälinna on kuudentena pistein 3464. Pronssimitaliin on matkaa vajaa sata pistettä. Käyhkö on sijalla 13:s 3343 pisteellä.