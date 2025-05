Sadekuurot toivat helpotuksen – maastopalojen riski pienentynyt

Maastopalovaroituksia annettiin tänä vuonna tavallista aiemmin.

Viime päivien sateet ovat vähentäneet maastopalojen riskiä, Ilmatieteen laitos kertoo. Kun vielä vappuna maastopalovaroitus oli voimassa useilla alueilla maan pohjoisemmissa osissa, nyt maastopalovaroituksia ei ole voimassa missään päin Suomea.

Viime viikkoina pelastuslaitokset eri puolilla Suomea ovat joutuneet sammuttamaan kulotuksesta sekä risujen ja roskien poltosta levinneitä paloja. Perjantaina voimakas tuuli aiheutti Etelä-Pohjanmaalla puiden kaatumisia sähkölinjojen päälle, mikä johti maastopaloihin.

Maasto on tänä keväänä kuivunut poikkeuksellisen aikaisin suuressa osassa Suomea, ja kevät on pääosin ollut kuiva. Tämän seurauksena maastopalovaroituksia on annettu selvästi tavanomaista aiemmin.

Maastopalovaroituskausi alkoi jo 20. maaliskuuta Ahvenanmaalla, ja huhtikuun alussa maastopalovaroitukset olivat voimassa laajoilla alueilla Suomessa. Tyypillisesti kausi käynnistyy huhtikuun puolenvälin tienoilla, Ilmatieteen laitos kertoo. Viime vuonna ensimmäinen maastopalovaroitus annettiin 5. toukokuuta.

Maastopaloja tapahtuu paljon keväisin, sillä kevät on tyypillisesti melko kuivaa aikaa ennen kuin luonto lähtee kunnolla vihertymään. Edellisvuoden kuiva kasvusto syttyy helposti palamaan, ja palot voivat levitä nopeasti.

Maastopalovaroituksen aikaan avotulen teko on kielletty. Myös silloin, kun varoitus ei ole voimassa, tulen kanssa on syytä olla varovainen. Esimerkiksi tuulinen sää ja kuiva maa voivat lisätä tulen leviämisen riskiä.

