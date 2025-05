Israel pyytää apua maastopalojen sammuttamiseen

Israelin presidentin mukaan maastopalot ovat osa ilmastokriisiä, jota ei tule jättää huomiotta.

Israelissa Jerusalemin lähistöllä riehuvia maastopaloja ei ole saatu hallintaan.

Palot syttyivät keskiviikkona Jerusalemin ja Tel Avivin välisen moottoritien varrella. Poliisi sulki teitä ja evakuoi tuhansia asukkaita. Torstaina poliisi kertoi, että tiet on taas avattu liikenteelle.

Jerusalem Postin mukaan sammutustöissä on loukkaantunut yhteensä 17 palopelastajaa, joista kaksi on sairaalahoidossa. Lisäksi yhteensä 12 siviiliä on loukkaantunut paloissa.

– Aktiivisia palopesäkkeitä on yhä kymmeniä. Suurin huolenaihe on, että keskipäivään mennessä tuulet voimistuvat ja tuli tulee takaisin, palopäällikkö Shmuelik Friedman sanoi lehdelle.

Netanjahu julisti hätätilan

Israelin presidentin Isaac Herzogin mukaan maassa riehuvat maastopalot ovat osa ilmastokriisiä, jota ei tule jättää huomiotta. Herzog kommentoi asiaa itsenäisyyspäivän seremoniassaan, kertoo israelilaislehti Times of Israel.

Pääministeri Benjamin Netanjahu on julistanut maahan kansallisen hätätilan ja varoittanut, että tulipalot voivat levitä Jerusalemiin.

Israel on pyytänyt sammutusapua muun muassa Bulgariasta, Kyprokselta, Kreikasta ja Italiasta. Myös Israelin asevoimat on auttanut maastopalojen sammuttamisessa.