Wilma Murto ei hyppää tänään – Kalevan kisoissa jouduttiin reagoimaan

Kisapaikalla sade jatkuu edelleen reippaana noin iltakuudelta. Rata-alue on todella märkä. Ohjelma on tarkoitus viedä muilta osin läpi normaalisti. Luvassa on muun muassa loppukilpailut naisten korkeudessa ja kolmiloikassa sekä miesten moukarissa. Illan päättää pika-aitojen finaalit.