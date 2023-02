Sadat taloyhtiöt eivät saa pankeilta lainaa peruskorjauksiin – osa kohteista niin huonossa kunnossa ettei korjaaminen kannata

Kiinteistöliiton arvion mukaan supistuvilla alueilla olevista taloyhtiöistä ei kannattaisi korjata 15 prosenttia ja kasvavilla alueilla viittä prosenttia yhtiöistä. Kokenut kiinteistönvälittäjä kertoo, että hän on törmännyt viime vuosina joihinkin yhtiöihin, jotka eivät ole saaneet lainaa, joten niitä täytyy olla jopa satoja.

Taloyhtiön hankala tilanne voi päättyä myös hyvin, jos tontin sijainti on hyvä, kuten yhdeksän asunnon rivitaloyhtiössä Vantaalla.

Ongelmarakenteita myös 90-luvun taloissa

– Espoossa on ollut kohteita, joissa meitä on pyydetty suunnittelemaan valesokkelirakenteiden kunnostamista, mutta olen joutunut sanomaan yhtiölle, että on jopa halvempaa purkaa tämä, sanoo projektipäällikkö Jari Kauppinen.