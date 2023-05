Suomessa on jopa tuhansia taloyhtiöitä, joiden kannattaisi varautua hallittuun alasajoon – "Joissain tilanteissa on niin, että asunnon arvo on nolla"

– Me puhumme tuhansista taloyhtiöistä ja sitä kautta jopa kymmenistä tuhansista yksittäisistä osakkaista ja heidän huoneistoistaan, joita he tällä hetkellä omistavat, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Mitä tarkoittaa taloyhtiön hallittu alasajo?

– Mistä nyt viime aikoina on puhuttu, niin on puhuttu tällaisista todella ongelmataloyhtiöistä ja niiden lopusta. Mikä niitä taloyhtiöitä yhdistää, niin niissä on paljon tekemättömiä korjauksia, ne ovat taantuvia alueita, ne eivät saa rahoitusta ja niiden hallinto on hyvin lyhytjänteistä.