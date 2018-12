Sadat ihmiset jonottivat hyisessä säässä räppärien jakamia ruokakasseja – Mikael Gabriel: "Ehdottomasti vuoden siistein päivä"

Ihmiset jonottavat Malmintorin edessä aatonaaton pakkasessa. Jono on niin pitkä, että sen alkupäästä katsottaessa ei erota sen häntää.

Kahdeltatoista käynnistyy räppäri Mikael Gabrielin ja JVG:n Jaren ja Ville Gallen luotsaama hyväntekeväisyystapahtuma. Räppärit jakavat kauppakeskuksen aulassa ruokakasseja vähävaraisille. Tänä vuonna mukaan on saatu myös paljon sponsoreita ja räppärien ystäviä.

"Tulee tarpeeseen"

Pukinmäessä asuva Iiris Siren, 79, saapui jonottamaan jo kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua ja on siksi ensimmäisten joukossa, kun ovet aukeavat.

– Tässä on ollut mukava odotella. Ihanan sosiaalinen tapahtuma, Siren kertoo.

Sirenille tempaus on tuttu. Hän osallistuu siihen kolmatta kertaa. Aina ruokakassista on löytynyt mieluista tavaraa.

– Kasseissa on ollut kaikenlaista tarpeellista, kuten ruokatavaraa, vaatetta ja kynttilöitä. Aina ne on tarpeeseen tullu, Siren kertoo.

"Olen jonottanut koko elämäni"

Rönkä on paikalla ennen kaikkea siksi, että haluaa nähdä Mikael Gabrielin. Ruokakassi on hieno lisä.

– Arvostan Mikaelia todella paljon. On upeaa, että hän on selvinnyt lastenkodista ja luonut uran.

MG halusi luoda Suomen kiitospäivän

Tänä vuonna kasseja jaetaan yhteensä 300 kappaletta. Niissä on kaikkea tarpeellista joulunaikaan ruoasta kirjoihin.

Mikael Gabrielin mukaan hän on itse ollut valitsemassa ruokakassien tuotteita.

– Paras jaettava on ruokakassi. Sen näkee monen kasvoista, että se tulee tarpeeseen, Mikael kertoo.

Räppärin mukaan tunnelma tapahtumassa on lämmin, vaikka ulkona pakastaakin.

– Täällä on rakkautta ilmassa, Mikael summaa.

Mikael kertoo, että tapahtuman juuret kietoutuvat amerikkalaiseen kiitospäivän juhlintaan. Tarkoituksena on kiittää sitä aluetta, jossa on itse kasvanut. Mikaelin kohdalla se on Helsingin Malmi.