Säätiöiden ja yhdistysten jättäminen koronarahoituksen ulkopuolelle oli lainvastainen, päätti apulaisoikeusasiamies

– Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös on yhdistyksille ja säätiöille tärkeä ja merkittävä, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kantelussa SOSTE muistutti, että Suomessa on lähes tuhat yhdistystä ja säätiötä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja liiketoiminnan muodossa, jotka toimivat markkinoilla samalla tavoin kuin yhtiömuotoiset palveluntuottajat.

Järjestöille ei myönnetty rahoitusta

Järjestöjen saama yksiselitteinen vastaus on, että rahoitusta ei myönnetä yhdistyksille ja säätiöille.

– Tämä on tärkeä ratkaisu. Jatkossa elinkeinotoiminnan kehittämiseen järjestöille on myönnettävä tukea samoin perustein kuin yhtiöille. Tämä päättää pitkän eriarvoisuuden kauden, jossa järjestölähtöiset toimijat eivät ole tähän saaneet rahaa kehittämiseen mistään. Se on tosi iso juttu, joka muuttaa nykyistä järjestelmää.