Kokoontumisrajoitusten jatko oli viimeinen niitti: Tapahtumateollisuus vie avin päätökset oikeuteen – tästä on kyse

Käytännön esimerkki – tämä oli viimeinen niitti Tapahtumateollisuuden tiedote julkaistiin pian sen jälkeen, kun kokoontumisrajoituksia päätettiin jatkaa viikoilla eteenpäin.



Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) virallisti tiistaina julkaisemallaan tiedotteella, että pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia jatketaan ennallaan 10. elokuuta saakka.



Päätöstä avi perustelee sillä, että tautitilanne pääkaupunkiseudulla on heikentynyt, minkä vuoksi myös kokoontumisrajoitukset ovat avin mukaan välttämättömiä.



Ohjeista kenties tiukin on, että sisätiloissa jokaiselle henkilölle on edelleen mahdollistettava kahden metrin turvaväli.



Tämä tarkoittaa esimerkiksi elokuvateattereissa sitä, että elokuvasaliin voidaan ottaa vain murto-osa salin kokonaiskapasiteetista riippuen siitä, mille paikoille asiakkaat päättävät istua.



Suomen Filmikamarin ryn toimitusjohtaja Tero Koistisen mukaan asiakasmäärät voivat tipahtaa jopa 75–90 prosenttia. Tämä tietäisi suuria taloudellisia menetyksiä. Elokuvateattereille on tähän mennessä koitunut Suomen Filmikamari ryn arvion mukaan jo arviolta 120 miljoonan euron vahingot. 2:03 Katso videolta, miltä 2 metrin turvaväli elokuvasaleissa todellisuudessa näyttää! Lue lisää: Elokuvateatterit kärsineet 120 miljoonan euron menetyksistä koronan vuoksi – 2 metrin turvaetäisyys aiheuttaa harmaita hiuksia: "Tässä ei ole mitään järkeä"