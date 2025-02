Saaristossa asuvien lasten koulumatka on pitkä ja jännittävä – sääolosuhteilla iso vaikutus: "Osa koululaisista meni helikopterilla kouluun"

Saaristossa asuvien lasten koulumatka on pitkä, mutta täynnä seikkailua.

Sosiaalisen median vaikuttajat Anniina ja Juha Jalkanen tekivät valtavan elämänmuutoksen viime kesänä muuttaessa kolmen lapsen sekä eläinlauman kanssa Turun saaristossa sijaitsevaan pieneen saareen.

Perheen esikoinen on aloittanut hiljattain saaristokoulussa toisella luokalla. Lapsi käy saaristokoulua vain kolmena päivänä viikossa, mutta koulupäivät sekä -matkat ovat pidempiä.

Koulukyyti on järjestetty erikoisin keinoin.

– Koulu on toisessa saaressa. Sinne mennään ensin yhteisaluksella toiseen saareen ja sitten koulutaksi vie sieltä vielä toiseen saareen. Vähän pidempi matka, mutta hän on kokenut sen omien sanojensa mukaan tosi kivana ja ne matkat on mennyt nopeasti ja hän on viihtynyt siellä, Anniina kertoo.

Sääolosuhteen vaikuttavat saaristossa asuvien lasten koulukyyteihin.

– Joskus, kun oli pitkään kaikki jäätyneinä, niin osa koululaisista meni helikopterilla kouluun muutamana päivänä, Juha kertoo.

8:27 Anniina ja Juha Jalkanen lähtivät elämänsä seikkailulle muuttamalla Turun saaristoon.