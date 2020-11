Saarikko Marinin hallitusyhteistyökommenteista: En tunnista enkä toivo, että kritiikki kohdistuisi keskustaan

Marin sanoi lokakuussa valtiovarainministeriön entiselle kansliapäällikölle Martti Hetemäelle kirjoittamassaan sähköpostiviestissä, että hallituksen sisällä on vaikeuksia saada läpi riittäviä koronarajoitustoimia eri puolueiden epäröinnistä johtuen. Yle ja Helsingin Sanomat kertoivat Marinin viestistä aiemmin.

– En tunnista tuosta syytöksestä, että se olisi kohdennettu suoraan keskustalle. Tai ainakin toivon, että näin ei ole, koska tässä tilanteessa ei ole tärkeää lähteä etsimään syyllisiä kun meillä on kriittiset päivät koko taudin osalta käsillä, Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Minun käsitykseni mukaan minulla on hallituksessa ollut hyvä yhteistyö pääministerin kanssa tässä kokonaisuudessa, Saarikko jatkoi.

Saarikko kiisti ajatuksen siitä, että hallitus ei olisi toimintakykyinen. Hänen mukaansa hallitus on "erittäin toimintakykyinen", minkä puolesta puhuu muun muassa Suomen kansainvälisessä vertailussa hyvä selviytyminen koronapandemiasta.

– Koko syksyn eurooppalaisessa vertailussa Suomen koronatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä. Se ei ole tarkoittanut, että maassa on vain poikkeuksellisen hyvä hallitus, vaan myöskin meillä on poikkeuksellisen fiksut kansalaiset, jotka ovat noudattaneet hallituksen suosituksia ja alueiden tekemiä päätöksiä, Saarikko muotoili.