Suora lähetys Säätytalolta juuri nyt – Orpo toivoo Henrikssonilta positiivisempia kommentteja: "Jos ei nyt rakkausavioliittoa tule, niin ainakin järkiavioliitto"

Orpo sanoi, että hänen tavoitteenaan on saada aikaan toimintakykyinen hallitus ja rakentaa luottamusta.

– On tiedossa sekin, että puolueiden välillä on eroja, ja kantojen yhteensovittaminen tässä talossa on ollut toisille vaikeampaa ja toisille helpompaa. Ehkä tuo (Henrikssonin) lausunto kuvastaa sitä.