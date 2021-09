– He eivät löytäneet yhteistä kirjausta, mutta molemmat tekivät esityksen. Nyt katsomme nämä kirjaukset ja yritämme sen pohjalta rakentaa sellaista kompromissia, joka kelpaisi kaikille hallituspuolueille.

– Nyt on kyse siitä löytyykö kaikilta puolueilta tahtoa ja kykyä muodostaa yhteinen kompromissi. Tämä on jo venynyt liian pitkälle asian mittasuhteisiin nähden.

Marinin mukaan riidassa on yhä kyse vain 0.2 megatonnin päästövähennyksestä.

"Kärsivällisyyttä tarvitaan"

– Kärsivällisyyttä taidetaan hiukan tarvita. Mutta kun ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tähtäävät vuoteen 2035, niin meillä on aikaa ottaa se hetki, että tuo neuvoteltu kokonaisuus, joka minusta olisi jo riittävän hyvä voisi edetä maaliin.

"Kokonaiskuvan löytäminen tärkeää"

– Me olemme nyt löytäneet 99,9 prosenttia yhteisymmärrystä ja nyt on pienehkö kirjaus, joka puuttuu. Se on periaatteellisesti tärkeä, mutta nyt tärkeä nähdä myös kokonaiskuva ja kantaa kokonaisvastuuta.