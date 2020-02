Vihreiden puolueaktiivit kaipaavat hallitukselta ilmastotoimia: "Ainakin päätökset turpeesta pitäisi saada aikaan"

– Toki meillä on turhautumista siitä, että asiat eivät etene niin kunnianhimoisesti ja nimenomaan keinojen tasolla niin nopeasti kuin olisimme toivoneet, kertoi puoluevaltuuskunnan varajäsen Kati Juva Helsingistä.

Ilmastotoimien edistymiseen vielä uskoa

– Jos se ei ole keinovalikoimassa, silloin tarvitaan kunnianhimoisempia keinoja esimerkiksi metsien hakkuiden vähentämisessä ja monessa muussa asiassa. Mutta kyllä minä toistaiseksi luotan siihen, että hallitus on erittäin sitoutunut näihin tavoitteisiin, Juva sanoi.

– Totta kai meidän kentältä tulee puoluejohdolle ja ministereille jonkin verran painetta siinä, että näissä asioissa pitää päästä eteenpäin, mutta ehkä tässä viime päivien otsikoinnissa on ollut vähän liioittelua.

– Siellä on kriittinen tarkastelupiste, missä on tehtävä lisää päätöksiä, jos nykypäätökset eivät riitä, Ohisalo sanoi tänään toimittajille.

"Toivon aina, että keskusta menestyisi vähän paremmin"

Hän ehdottaa, että Metsähallituksen tulostavoitetta alennettaisiin kevään kehysriihessä. Nymanin mukaan Metsähallituksen pitää nykyisin tuottaa niin paljon rahaa valtiolle, että metsätalous on kestämättömällä pohjalla.

Nymanilla on yllättävä idea siitä, miten hallitusyhteistyö lähtisi sujumaan nykyistä paremmin.

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kajaanilaisen Silja Keräsen mukaan vihreiden onnistumista ilmastoasioissa on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa.

Keräsen mielestä on kuitenkin selvää, että hallitus on sitoutunut tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

– Se syy, miksi me olemme hallituksessa on, että hallitusohjelma on tosi kunnianhimoinen ilmastoasioiden suhteen.