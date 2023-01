Saarikko huolissaan asuntolainojen korkojen noususta, arvostelee vasemmistoa omistusasujien leimaamisesta hyväosaisiksi

Saarikon mukaan Suomi ei voi ajautua tilanteeseen, jossa iso joukko perheitä joutuu myymään kotinsa, koska he eivät selviä korkomenoista, tai jossa asunto-osakeyhtiöitä ajautuu laajasti ongelmiin sen vuoksi, etteivät osakkaat kykene maksamaan vastikkeitaan.

Saarikko muistuttaa, että asuntolainojen korkojen vähennysoikeus poistettiin asteittain matalien ja nollakorkojen oloissa. Nykyistenkin korkojen taso on vielä varsin kohtuullinen.

Kuka on yhteiskunnassa hyväosainen ja kuka ei?

– Heitäkin joukossa on, mutta kyllä liki miljoonan asuntovelallisen keskuudessa on hyvin monta arkitodellisuutta – eivätkä kaikki heistä ole erityisen hyväosaisia. Valtaosa heistä on maatamme rakentavia työssä käyviä ihmisiä, jotka haluavat pärjätä palkallaan, Saarikko kirjoittaa.