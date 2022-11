Sään ääri-ilmiöt piinaavat maailmalla: New Delhissä kehotetaan jopa välttämään imuroimista, Itä-Australiassa pahimmat tulvat 70 vuoteen

Yhdysvalloissa taas suuri tornado on liikkunut perjantain Texasin maaseudulla ja Oklahomassa. Kansallinen sääpalvelu on antanut vakavia tornadovaroituksia alueelle. Myös rakeista ja voimakkaista tuulenpuuskista on raportoitu.

Venezuelassa maanvyörymiä, savusumu sulki koulut New Delhissä

Venezuelan itäosassa puolestaan ainakin seitsemän ihmistä on kuollut maanvyörymien ja tulvien seurauksena. Viranomaistietojen mukaan lähes 80 ihmistä on kuollut viime viikkojen aikana Venezuelassa rankkasateiden takia. Lokakuussa maan keskiosassa tapahtuneessa maanvyörymässä surmansa sai 54 ihmistä.

Paksu savusumu on peittänyt Intian pääkaupunkia New Delhiä jo kolmatta päivää peräkkäin. Peruskoulut on suljettu lauantaista lähtien, koska tuuli on vähäistä ja hengittäminen vaikeaa. New Delhin asukkaita kehotetaan välttämään ulkoilua ja käyttämään suojanaamareita. Asukkaita on kehotettu käyttämään asuntonsa siivoamiseen märkää moppia imuroinnin sijaan.