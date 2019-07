Saamelaisten äänioikeusasiassa on kyse kansojen itsemääräämisoikeudesta – monimutkaisessa kiista koskee sitä, kuka on saamelainen ja saa äänestää

Saamelaiset äänestävät saamelaiskäräjien jäsenistä tänä syksynä, ja samalla pinnalle tulee jälleen keskustelu siitä, kuka on saamelainen. Oikeus äänestää saamelaiskäräjävaaleissa rinnastetaan usein saamelaisuuteen.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta poisti heinäkuun alussa äänioikeutettujen listalta liki sata ihmistä. He haluaisivat äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, mutta eivät voi, jollei lautakunnan päätöstä kumota oikeudessa.

Listalta poistettujen henkilöiden äänioikeus on ollut poliittinen kysymys jo vuosia. Heidän hakeutumisensa äänioikeutetuiksi on jo aiemmin hylätty aiempien saamelaiskäräjävaalien yhteydessä.

Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) . KHO päätti vastoin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen tahtoa, että henkilöillä on äänioikeus.

Päätös korjaa ihmisoikeusloukkauksen



YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätös vuonna 2015 loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Kyse on saamelaisten halusta ja oikeudesta pysyä suvereenina kansana.

– KHO työnsi saamelaiskäräjät bussin alle, ja nyt he yrittävät selviytyä tilanteesta itse. Tämä on yksi tapa käyttää itsemääräämisoikeutta, joka saamelaisilla on alkuperäiskansana.