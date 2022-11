Saako sähköä käyttää mielin määrin "halpoina päivinä"? Kostautuuko kulutuspiikki myöhemmin? – Fingridin toimitusjohtaja vastaa

Pörssisähkön hinta heittelee tällä hetkellä reippaasti: välillä sähkö on hyvinkin kallista, välillä hinta on nollassa tai jopa sen ali. Kuluttajalle voikin tulla suuri houkutus voi hyödyntää sähköä erityisen paljon silloin, kun se on halpaa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja kuitenkin kehottaa järkevään sähkönkäyttöön tilanteessa kuin tilanteessa.