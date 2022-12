Kuinka kallista sähkö on ensi vuonna? Hintoja ennakoivat sähköfutuurit ovat laskeneet viime viikkoina reilusti

Sähkön hinnan kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, joista iso osa on vaikeasti ennustettavissa. Sähköfutuurit antavat viitekehyksen markkinoiden ennakoimasta hintakehityksestä.

Vuoden 2023 toisella puoliskolla hinta lähtisi talven lähestyessä jälleen nousuun, joskin loivempaan nousuun kuin tänä vuonna on nähty.

Sähkön hinta on altis esimerkiksi säätilan muutoksille sekä kysynnän että tuotannon kautta, mutta loppuvuodesta pörssisähkön päiväkeskihinta on ollut laskuvireinen.

Joulukuussa pörssisähkön hinta on tullut alas muun muassa odotettua leudompien sääolosuhteiden ansiosta. Kulutus on ollut pienempää, ja toisaalta tuulen määrä on vahvistanut tuulivoimatuotantoa.