Yhdysvaltain korkein oikeus aikoo käsitellä Trumpin syytesuojaa – Trump: "Presidentin on voitava olla vapaa tekemään oikeita päätöksiä"

Trump on väittänyt hänellä olevan syytesuoja rikoksiin, joihin hänen on väitetty syyllistyneen presidenttikautensa aikana.

Selvästi konservatiivienemmistöisen oikeuden on määrä aloittaa kuulemiset asiasta huhtikuun 22. päivä alkavalla viikolla.

Oikeudenkäynnin oli ollut määrä alkaa maaliskuun 4. päivä, mutta käsittely on ollut jäädytettynä, koska Trumpin koskemattomuutta koskeva valitus on tehnyt kierrosta tuomioistuimissa.

Trumpin väitteelle, että hän on immuuni rikosoikeudelliselle vastuulle teoista, joita hän teki ollessaan presidenttinä, ei vetoomustuomioistuimen tuomarien mukaan löydy tukea ennakkotapauksista, historiasta eikä perustuslaista.

– Emme voi hyväksyä sitä, että presidentin virka asettaa entiset viranhaltijat lain yläpuolelle kaikeksi ajaksi tämän jälkeen, he sanoivat.

Ex-presidentti mielissään päätöksestä

– Presidentin on voitava olla vapaa tekemään oikeita päätöksiä -- koston pelon ei tule ohjailla häntä, Trump sanoi viestissä omalla Truth Social -alustallaan.

Omalla presidenttikaudellaan Trump nimitti korkeimpaan oikeuteen yhteensä kolme konservatiivituomaria. Konservatiivienemmistön pönkittämänä tuomioistuin on sittemmin muun muassa kumonnut aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen Roe vastaan Wade -päätöksen, joka oli voimassa liki 50 vuotta.

Trump voi joutua myymään omaisuutta

New York Timesin mukaan Trump oli sanonut tuomioistuimelle, että olisi mahdotonta saada katettua yli 450 miljoonan dollarin takuut. Kaikki takausyhtiöt todennäköisesti vaatisivat Trumpilta rahaa tai muuta omaisuutta summan takaamiseksi.

Trumpin on tehtävä mittavia takuujärjestelyitä, jotta hän pystyy kattamaan koko takuusumman valitusprosessin ollessa kesken. Trump voi joutua myymään tai kiinnittämään kiinteistöjä saadakseen summan kasaan.

Trumpille määrättiin parin viikon takaisessa oikeuden päätöksessä myös kolmen vuoden mittainen liiketoiminta- ja lainanhakemiskielto New Yorkin osavaltiossa.

Tuomari haluaa Trumpin ulos esivaaleista

Trump on republikaanipuolueen todennäköinen ehdokas ensi marraskuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa. Hänellä on mitä luultavimmin vastassaan istuva presidentti Joe Biden .

Trumpia vastaan on nostettu kaikkiaan 91 rikossyytettä. Liikemies on kuitenkin pyrkinyt käyttämään oikeushuoliaan keppihevosena aktivoidakseen kannattajia ja tuomitsemaan Bidenia. Trump on väittänyt, että oikeusjutuilla pyritään vain aiheuttamaan hänelle hallaa vaaleissa.