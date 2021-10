Saako Olli Jokinen uutta virtaa Kärpissä umpikujaan päätyneen huippulupauksen otteisiin? – "Tie on ollut niin tukossa"

18-vuotiaan Rädyn tie Kärpissä on ollut parin viime kauden ajan kivikkoinen. Nuori lahjakkuus ei ole onnistunut vakiinnuttamaan pelipaikkaansa Kärpissä, eikä nuorukaisen peliesityksetkään ole olleet mairittelevia.

Kärppien ulkopuolella peli on kuitenkin kulkenut. Räty pelasi kesällä Nuorten Leijonien paidassa huikean turnauksen ja vahvat otteet saivat jatkoa myös syksyllä New York Islandersin NHL-leirillä. Kärpissä peli ei kuitenkaan kulkenut.

C Moren asiantuntija Sami Kapanen uskoo, että Räty hyötyy maisemanvaihdoksesta.

– Voi olla, että tämä maisemanvaihto on tarpeen. Tie on ollut niin tukossa Kärpissä. Hänen pelaamisensa taso on ollut nuorisomaajoukkueessa niin poikkeuksellisen korkeammalla tasolla kuin Kärpissä. Sitä kautta ehkä maisemanvaihto tekee hyvää, Kapanen summaa.