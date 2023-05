Myöhäisotteluilla kääntöpuoli Leijonien mestaripakille – "Pelin henki, ja sillä mennään"

– Vähän on nukkuminen myöhäisten pelien jälkeen vaikeaa, ja kyllähän unet jäävät vähän vähemmälle kuin normaalisti, mutta ei se mitään. Se on pelin henki, ja sillä mennään. Siihen nähden on ihan hyvä fiilis, Leijonat-puolustaja Mikael Seppälä sanoi tiistain jääharjoitusten jälkeen.

"Tehokkuuteen hävittiin"

Tomi Natri /All Over Press

Leijonilla on kolmesta pelistä kaksi tappiota, joista Yhdysvallat-häviö tuli varsinaisella peliajalla. Ainoa voitto on tullut Saksaa vastaan. Alun perusteella tulos on tiukemmassa kuin edellisenä mestaruusvuonna, mutta Seppälä, jolle pelaaminen on tuntunut peli peliltä paremmalta, ei kuitenkaan sanojensa mukaan asiaa kovin mieti.