Tutkijan arvio alasammutuista mysteerialuksista: Vastaavista tapauksista tiedetty jo vuosia – miksi Yhdysvallat toimii juuri nyt?

Yhdysvallat on ampunut taivaalta alas viime aikoina neljä kohdetta, joista kolme kuluneena viikonloppuna. Ensimmäisen, reilu viikko sitten alasammutun kohteen, on sanottu olevan kiinalainen vakoiluilmapallo. Muista kohteista on hyvin niukalti tietoja.

Salonius-Pasternakin mukaan on vaikea sanoa, miksi Yhdysvallat on tehnyt esineet nyt näkyviksi.

– Onko se vain se, että on eri presidentti. Vai kansainvälinen tilanne: ennen on voitu hyväksyä, että muiden maiden ilmapallot, oli se tiedustelu tai ei, ovat lentäneet yli, mutta nyt nähdään, että ei enää voida antaa, Salonius-Pasternak sanoo.

Salonius-Pasternak: Vakoiluilmapallot voisivat olla loogisia

Vaikuttaako maiden suhteisiin?

Kuka aktivoitui?

– On täysin mahdollista, että Kiina on tehnyt vastaavaa jo vuosien ajan, mutta se on otettu tarpeeksi vakavasti vasta viimeisen vuoden ajan ja sen takia tiedämme nyt enemmän. Sen takia on vaikea sanoa, onko Kiina nyt aktivoitunut vai onko Yhdysvallat aktivoitunut kertomisessa, hän sanoo.