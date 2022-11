Saadaanko Suomeen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti? – ympäristöjärjestöt valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston ilmastotoimista

– Hiilinielun romahdus on aiheuttanut tilanteen, jossa ilmastolain mukaisilta ilmastosuunnitelmilta on pudonnut pohja, eikä niiden sisältämillä toimilla enää päästä ilmastolain mukaisiin tavoitteisiin. Ympäristöjärjestöt näkevät, että valtioneuvosto on lainvastaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan käynnistää menettely lisätoimista päättämiseksi ja suunnitelmien päivittämiseksi, järjestöt sanovat.