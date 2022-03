Emma Kari: Tänään annettu ilmastolaki takaa sen, että Suomesta tulee fossiilivapaa yhteiskunta

– Viimeiset 10 vuotta ovat osoittaneet, että kun ilmastotavoitteita on asetettu, keinot niihin on löydetty ja tavoitteet on saavutettu – jopa ylitetty. Tänään annettu ilmastolaki takaa sen, että Suomesta tulee fossiilivapaa yhteiskunta. Tässä hetkessä tämän tavoitteen tärkeys ymmärretään Suomessa paremmin kuin koskaan, toteaa ympäristöministeri Emma Kari, (vihr.).