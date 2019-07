Saadaanko Luumäen traagisen turman rekkakuskia oikeuteen, jos hänet todetaan syylliseksi? "Jää sen varaan, haluaako tulla"

– Jos todetaan, että rekkakuski on noudattanut sitä huolellisuutta, mitä tieliikenteessä odotetaan, niin se ei enää rikosasia hänen osaltaan ole. Sitten se on enemmän tapaturma. Tietysti täytyy muistaa, että eiväthän nämä pimeällä ajoradalla olleet henkilötkään ihan liikennesääntöjen mukaan ole toimineet.

– Se oli mahdollinen syy siihen, miksi auto oli pysäytetty ja autosta oli noustu ulos. Näitä kahta on puhutettu ja rekkakuskia on myös kuulusteltu. Kuulustelua jatketaan tällä viikolla, Tielinen sanoo.

Rekkakuskia ei välttämättä saada oikeuden eteen

Poliisi ei kerro, mikä rekan kuljettajan tilanne on tällä hetkellä ja onko hänet esimerkiksi pidätetty virastaan.

– En halua kommentoida sitä sen tarkemmin. Siitä on tarkoitus nyt syyttäjän kanssa neuvotella, että miten siinä edetään, kun hän ei ole Suomen kansalainen. Eli jos tämä asia joskus etenee tuomioistuimeen, niin millä tavalla saadaan varmistettua, että kaikki osapuolet saadaan oikeuskäsittelyyn paikan päälle.

– Käsittääkseni Venäjältä ei yleensä viranomaistaholta henkilöitä luovuteta toisiin maihin oikeuskäsittelyjä varten. Se jää sitten sen varaan, että haluaako henkilö itse tulla vai ei, Tielinen toteaa. Täytyy syyttäjän kanssa sopia, mikä on järkevin toimintatapa siinä, millä hänet saadaan paikan päälle. Kuulusteluihin hän on ollut kyllä suostuvainen, Tielinen sanoo.

Kolariauton siirtoa odotellaan

– Siellä on viikonlopun aikana tehty normaali tekninen tutkinta. Katsotaan nyt, minkälaisia esitutkinnan toimenpiteitä se vielä vaatii. Kolariauto on luvattu sieltä siirtää pois. Siitä on sovittu auton omistajan kanssa. Näin saadaan ajokaistat käyttöön normaalisti, Tielinen sanoo.