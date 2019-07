Sivulliset ratkaisevassa roolissa Luumäen kuolonkolarin tutkinnassa: "Meillä on muutama todistaja, jotka ovat ajaneet ohi"

Sivulliset ajoivat ohi

– Meillä on muutama todistaja, jotka ovat ajaneet ohi ja nähneet henkilöauton pysähtyvän tien reunaan, Tielinen sanoo.

Erimielisyyttä matkustajilla

Poliisi on kertonut henkilöauton pysähdyksen johtuneen matkustajien erimielisyydestä, jota menehtyneet matkustajat ja loukkaantunut matkustaja ovat nousseet selvittämään ajoradalle. Tielinen ei kommentoi tarkemmin, millaisesta erimielisyydestä on mahdollisesti ollut kyse.

Rekan kuljettajaa kuultu kahdesti

Rekan kuljettajaa on kuultu kahteen otteeseen. Hänet on päästetty jatkamaan matkaansa.

Poliisilla on Tielisen mukaan tarkka käsitys siitä, miten törmäys on tapahtunut. Kyse on pitkälti enää siitä, onko rekan kuljettaja voinut pimeässä havaita osittain ajoradalle pysäköityä henkilöautoa ajoissa.