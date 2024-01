Rekasta on valunut kuutiokaupalla dieseliä Luumäellä – "Se on pohjavesialuetta"

Päivystävä palomestari Tero Forsman Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta kertoo, että diesel on käytännössä vuotanut säiliörekasta valtatie 6:n ojaan. Onnettomuus tapahtui hänen mukaansa pohjavesialueella.

– Vuodenaika on ehkä aavistuksen meidän puolellamme. Se on pohjavesialuetta kyllä, mutta maa on jäässä. Diesel varmasti sulattaa jonkin verran maan pintaa, mutta hyvällä lykyllä se ei pääse painumaan syvemmälle, Forsman sanoo.