Kouvolan murhaepäilty kaahari yritti törmätä poliisiautoon kahdesti, poliisi vahvistaa – nuorukainen ei suostunut puhaltamaan alkometriin: "Silminnähden humalassa hän oli"

Tielinen ei kommentoi kuskin henkilöllisyyttä. Toistaiseksi tiedetään, että hän on vuonna 1994 syntynyt mies.

Murhaepäilyt päin ajamisesta

– Epäily tulee siitä, että poliisi joutui väistämään. Jos autolla yritetään ajaa suoraan vastaantulevan auton keulaan niin jokainen ymmärtää, että siinä on vaarassa henki ja terveys. Jos törmäys olisi näissä nopeuksissa tapahtunut, kyse voisi normaalisti olla törkeästä pahoinpitelystä tai taposta, jos autossa olevat menehtyvät, Tielinen selventää.

– Kun kyse on poliisimiehistä niin rikoslain mukaan teon kohdistuessa virkamieheen, joka on töiden puolesta ylläpitämässä turvallisuutta ja järjestystä, se on yksi peruste, minkä takia tappo tai tapon yritys voi olla murha tai murhan yritys.