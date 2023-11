Sää synkkenee: "Marraskuun pimeys ottaa vallan"

Perjantaina nollaraja kulkee karkeasti maan keskiosissa, ja lauantaina se kipuaa noin Kokkolan korkeudelle. Viikon vaihduttua plusasteita mitataan ennusteen mukaan Pohjois-Lapissa asti. Lauhtumisen myötä luvassa on myös sateita. Sää uhkaa sulattaa erityisesti maan keskiosiin sataneet lumet jopa kokonaan. Lunta on tällä hetkellä suurimmassa osassa maata.

Varoitus liukkaudesta

Ilmatieteen laitos varoittaa paikoin huonosta ajokelistä jäätävän vesisateen vuoksi sekä liukkaista jalankulkureiteistä, kun jään päälle kertyy vettä. Meteorologin mukaan sadekertymät jäävät kuitenkin melko vähäisiksi.



Erityisen liukasta on todennäköisesti alueilla, joissa lumi on päässyt tamppaantumaan tiiviiksi.



Forecan mukaan marraskuun alkupuolen sää näyttää vaihtelevalta ja lännestä saapuvien matalapaineiden vuoksi ennusteissa on epävarmuutta.