Espanjaa korventanut lämpöaalto oli maan mittaushistorian kuumin

Espanjaa aiemmin tässä kuussa koetellut lämpöaalto oli maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos.
Yli kaksi viikkoa kestäneen lämpöaallon keskimääräiset lämpötilat olivat 4,6 astetta kuumempia kuin edellisessä, Espanjaa heinäkuussa 2022 korventaneessa ennätyskuumassa lämpöaallossa.
Elokuun alkupuoliskon polttavan kuumat lämpötilat edesauttoivat muun muassa laajojen maastopalojen syttymistä. Espanjan terveysviranomaisten mukaan lämpöaalto vaikutti yli 1 100 ihmisen kuolemaan.