Espanjaa korventanut lämpöaalto oli maan mittaushistorian kuumin

AOP0808 helle espanja
Ihmiset vilvoittelivat suihkulähteissä helleaallon keskellä Espanjassa.STELLA Pictures / AOP
Julkaistu 7 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Espanjaa aiemmin tässä kuussa koetellut lämpöaalto oli maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos.

Yli kaksi viikkoa kestäneen lämpöaallon keskimääräiset lämpötilat olivat 4,6 astetta kuumempia kuin edellisessä, Espanjaa heinäkuussa 2022 korventaneessa ennätyskuumassa lämpöaallossa.

Kue myös: Turistiopas kuoli Colosseumilla paahtavassa helteessä

Elokuun alkupuoliskon polttavan kuumat lämpötilat edesauttoivat muun muassa laajojen maastopalojen syttymistä. Espanjan terveysviranomaisten mukaan lämpöaalto vaikutti yli 1 100 ihmisen kuolemaan.

Lue myös: Espanjan pätsihelle vaikutti yli 1 100 ihmisen kuolemaan

Lisää aiheesta:

Espanjan pätsihelle vaikutti yli 1 100 ihmisen kuolemaanHelleaalto riepottelee Ranskaa ja Espanjaa – kaksivuotias poika kuoli jäätyään yksin autoonRanskassa tappohelteiden päivä – Eiffel-torni poikkeustilassaTutkimus: Välimeren alueen hellepätsi johtui ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksestaWHO: Ainakin 15 000 kuollut helteiden vuoksi Euroopassa tänä vuonnaHuolestuttava raportti: Sään ääri-ilmiöt koettelivat Eurooppaa viime vuonna ja keskilämpötila oli 2 astetta korkeampi
IlmastonmuutosEspanjaSääUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ilmastonmuutos