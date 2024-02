Vaalipäivän sää: Kannattaa pukeutua lämpimästi – ensi viikolla kaikki muuttuu

Satunnaisia pilviä saattaa aamun aikana näkyä taivaalla maan etelärannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta pääosin sää on selkeää.

Etelässä on noin kymmenen astetta pakkasta, maan keskiosissa 10–17 astetta pakkasta ja Lapissa kylmimmillään noin –25 astetta.

– Se on pakkaspäivä, on aika kylmää tuo ilma edelleen. Tuulet ovat heikkoja ja jos pilvisyys lähtee rakoilemaan, etelässä ja lännessä on aika selkeää, Tuomala sanoo.