Antti Kurviselta tiukkasanaiset terveiset keskittyneelle päivittäistavarakaupalle: "Te ratkaisette sen, onko tulevaisuudessa suomalaista ruokaa vai ei"

Kurvisen mukaan hallituksen maataloudelle lupaama 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketti on vain ensiapua. Lopulta vastuu suomalaisen maatalouden kannattavuudesta jää kaupalle ja elintarviketeollisuudelle, hän sanoi.

Kurvinen viittasi siihen, että koronapandemian aikana kaupan ala on tehnyt kovaa tulosta. Hänen mukaansa suuri valta tuo suurta vastuuta.

– Tämän viestin haluan välittää ennen kaikkea suomalaiselle päivittäistavarakaupalle, joka on tehnyt historiallisen suurta tulosta korona-aikana, Kurvinen sanoi.

Saarikolla samanlainen vetoomus

Kyse on kuitenkin hyvin perinteisestä keskustalaisesta puheenparresta, joten kyse ei ole myöskään Saarikon keksinnöstä Ukrainan sodan seurauksena.

– Se on se ensisijainen keino totta kai, että siellä saadaan järkeviä sopimuksia, joissa nousset tuotantokustannukset vyörytetään sinne, joka kuluttajarajapinnassa toimii, Kurvinen sanoi.

Kurvinen sanoi, että sekä hänen että EU:n käsityksen mukaan ruokamarkkinasta on saatava kitkettyä pois kaikki epäterveet kauppatavat ja epäeettinen markkinavoiman hyväksikäyttö.

– Suomen ruokamarkkinahan on sellainen, että meillä on niin keskittynyt päivittäistavarakauppa, että näillä päivittäistavarakaupan jäteillä on aivan valtava markkinavoima suhteessa varsinkin yksittäisiin tiloihin, hän sanoi.