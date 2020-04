Tuhannen koronakuoleman raja rikki Ruotsissa – 114 kuollutta vuorokaudessa, tehohoidossa lähes tuhat lisää, viranomaisilta varoitus valitettavasta kehityksestä

Ruotsissa yhteensä 11 445 ihmistä on saanut koronavirustartunnan, ja 915 ihmistä on tehohoidossa.

Maan terveysviranomaisten mukaan tartunnan saaneiden joukossa on väkilukuun suhteutettuna yliedustusta Somaliassa, Irakiassa ja Syyriassa syntyneillä ihmisillä, jotka asuvat nyt Ruotsissa. Ruotsin valtioepidemiologi Anders Tegnell kertoo Expressenille , että maahanmuuttajien tilanne ollaan ottamassa tarkempaan seurantaan.

Koronakuolemien määrä on ollut pääsiäisen aikana alhaisempi kuin aiemmin huhtikuussa. Uutistoimisto TT:n mukaan edellä mainittua kehitystä on kuitenkin tulkittava varovaisuudella. Viive on tällä hetkellä suuri ja vasta huomenna voidaan odottaa luotettavampia lukuja koronaan kuolleiden määrästä. Valtionepidemiologi Anders Tegnell kertoi TT:n mukaan tänään lehdistötilaisuudessa, että päivänpäälliset kuolinluvut ovat todennäköisesti vähiten luotettavia.